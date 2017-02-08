Путин и Меркель договорились о встрече в «нормандском формате» по Донбассу. Главная

Российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель договорились о проведении встречи в «нормандском формате». Об этом сказано на официальном сайте главы РФ.

Сообщается, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили обострение на Донбассе.

«Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни», – говорится в сообщении.

Также стороны договорились усилить дипломатические усилия для урегулирования ситуации.

«В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате», а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», – говорится в тексте.

Президент России и канцлер ФРГ высказались также в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня на Донбассе и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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