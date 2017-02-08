«Гиви» погиб от выстрела из огнемета «Шмель», – «командование ДНР». Новости

Гибель Михаила Толстых (позывной «Гиви») произошла в результате атаки из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Такую предварительную информацию сегодня, 8 февраля, сообщает оперативное «командование ДНР».

«По предварительным данным, гибель "Гиви" произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета "Шмель"», – цитируют «командование» интернет-ресурсы НКТ*.

В связи со случившимся в «ДНР» объявлен план-перехват.

Отмечается, что Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах «ополчения ДНР» с самого начала конфликта. С мая 2014 года принимал участие в боях под Славянском, Иловайском, с сентября – за донецкий аэропорт.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в Донецке на базе своего формирования «Сомали». Гибель наступила в результате взрыва в его кабинете.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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