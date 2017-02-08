Верховная Рада приняла обращение к парламентам иностранных государств из-за эскалации конфликта на Донбассе. Главная

Верховная Рада приняла обращение к парламентам иностранных государств и международных организаций по осуждению эскалации конфликта на Донбассе. Соответствующее обращение поддержали 258 народных депутатов.

Автор постановления – нардеп от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук – рассказала, что в этом постановлении «мы обращаемся в соответствующие международные организации расследовать военные преступления, а также преступления против человечности».

По ее словам, в постановлении также есть обращение в Генпрокуратуру Украины, чтобы «надлежащие доказательства, расследованные и нашими правоохранителями, а также международными общественными организациями, были переданы в Международный уголовный суд».

Во время выступления Залищук депутатам показали видео, на которых военная техника противоборствующей стороны осуществляла обстрелы в непосредственной близости от жилых домов.

Вице-спикер ВР Ирина Геращенко отметила, что МИД должен передать это обращение иностранцам вместе с обнародованным видео.

«Нашим коллегам не хватает визуализации. Я обращаюсь к председателю Верховной Рады дать поручение секретариату аппарата ВР, чтобы это заявление через МИД пошло к нашим партнерам именно с видео. Они должны видеть, что происходит сегодня в Авдеевке», – сказала она.

Источник: Сайт Покровска и Мирнограда

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