Кремль о причастности к гибели «Гиви»: Об этом не может быть и речи . Главная

В Кремле отвергают обвинения в причастности России к убийству в «ДНР» командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Об этом сегодня, 8 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости – Украина».

«Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем какую-либо [причастность], отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи. А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий», – заявил Песков.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в Донецке на базе своего формирования «Сомали». Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель».

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