«Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР». Главная

С 2015 года на территориях «Л/ДНР» были убиты как минимум 9 главарей. Большинство этих случаев на неподконтрольных территориях назвали терактами. Только уничтожение на Луганщине Алексея Беднова («Бэтмен») было сделано открыто. В «ЛНР» тогда заявили, что ликвидировали главаря ОПГ «Бэтмен» и его опасных подельников.

Павел Дремов («ЛНР»)

«Казачий атаман» Павел Дремов погиб 12 декабря 2015 в результате подрыва его автомобиля Land Rover взрывчаткой в «ЛНР» районе города Ирмино (Теплогорск) на трассе между Первомайском и Стахановом.

Перед гибелью Дремов выступил с жесткой критикой в адрес Игоря Плотницкого. Он публично обвинил «главу ЛНР» Игоря Плотницкого в краже угля, фальсификации выборов и иных коррупционных деяниях. На том же видео он и угрожал обнародовать данные какой-то флешки.

Алексей Мозговой («ЛНР»)

Командир 4-го батальона территориальной обороны «Народной милиции ЛНР» Алексей Мозговой погиб в 23 мая 2015 года в «ЛНР». Автомобиль, на котором Мозговой ехал из Алчевска в Луганск, был взорван, а затем обстрелян из пулеметов и другого стрелкового оружия. Вместе с ним были убиты его пресс-секретарь, два охранника и водитель. Также погибли два мирных жителя, чья машина оказалась в этот момент рядом с машиной Мозгового.

В «ЛНР» заявили, что якобы к этому причастна ДРГ.

Алексей Беднов («ЛНР»)

Так же в своем автомобиле погиб еще один лидер НВФ «ЛНР» Алексей Беднов, более известный как «Бэтмен». Его машину расстреляли 1 января 2015 года в районе Лутугино Луганской области. Шансов выжить у него не было – кортеж разбили с БМП, гранатометов, стрелкового оружия и реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

Беднова называли «полевым командиром». Он возглавлял созданную им же диверсионную группу быстрого реагирования (ГБР) «Бэтмен». Также он известен пытками и издевательствами над пленными.

«Сотрудники спецслужб ЛНР уничтожили главаря бандгруппы "Бэтмена" и задержали его опасных подельников», – так сообщали о гибели Беднова подконтрольные «ЛНР» медиа.

Геннадий Цыпкалов («ЛНР»)

«Премьер-министра ЛНР» Геннадия Цыпкалова в марте 2016 года задержали за попытку «госпереворота». Впоследствии появилась информация, что он повесился в СИЗО. В «ЛНР» объяснили, что он сделал это якобы из-за того, что боялся мести тех, кого разоблачил во время допроса.

Валерий Болотов («ЛНР»)

Валерий Болотов был «первым народным губернатором Луганщины». Позже он бежал в Россию, а его место занял Игорь Плотницкий.

О его смерти стало известно 27 января 2017 года. По самой распространенной версии, в своей квартире в Москве у него случился сердечный приступ. Впрочем, есть версия, что Болотова отравили. В частности, об этом сообщала его вдова, отмечая, что накануне Болотов с кем-то встречался в кафе. По возвращению домой ему не здоровилось и он все время повторял: зачем я выпил кофе. На следующий день он, сославшись на плохое самочувствие, решил отлежаться дома. Супруга пошла в больницу за доктором, вернувшись застала Болотова мертвым.

До этого Болотов выступал с резкой критикой нынешнего руководства «ЛНР», заявляя, что был лишен своей должности «губернатора» в результате заговора Игоря Плотницкого.

Олег Анащенко («ЛНР»)

4 февраля 2017 автомобиль, в котором ехал «начальник народной милиции ЛНР» Олег Анащенко взорвался в одном из кварталов Луганска. В «ЛНР» назвали это терактом. («Народная милиция» – это наименование вооруженных сил «ЛНР»). Его смерть такде связывают с устранением Игорем Плотницким своих конкурентов.

Арсен Павлов («ДНР»)

16 октября 2016 от взрыва в лифте погиб командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола».

Евгений Жилин

19 сентября 2016 года в московском ресторане «Ветерок» был убит председатель организации «Оплот» (Харьков) Евгений Жилин, он погиб на месте происшествия.

По словам свидетелей, двое мужчин появились в кафе и заняли столик неподалеку от своего убийцы. Неожиданно он вскочил из-за столика и быстро подошел к ним и сделал не менее 4-5 выстрелов.

Евгений Жилин стал широко известен, как противник Евромайдана. С апреля 2014 года Жилин и «Оплот» подозреваются в поджигании автомобилей, похищении людей во время Евромайдана.

В марте 2015 года Евгения Жилина объявили в розыск. Его обвиняли в финансировании и создании террористической организации на Донбассе.

Михаил Толстых («ДНР»)

Михаил Толстых (позывной «Гиви») погиб 8 февраля 2017 года. По предварительной версии, на базе, где дислоцировалось группировки «Сомали» в Донецке, произошел взрыв. Гиви нахожился в своем рабочем кабинете.

По материалам «Громадського радіо»

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