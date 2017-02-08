«Евровидение-2017»: когда стартуют продажи билетов, пока неизвестно. Возможно – в феврале. Главная

Антимонопольный комитет обязал Национальную телекомпанию Украины отменить процедуру закупки услуг по продаже билетов на «Евровидение-2017». Предложение компании-победителя не соответствовало требованиям документации и должно быть отклонено заказчиком. Ранее сообщалось, что билеты на песенный конкурс «Евровидение» будут стоить от 40 до 200 евро. Сообщалось, что стоимость рассчитывалась в соответствии с тем, что это международный конкурс, и билеты будут покупать не только украинцы.

Как такое решение может повлиять на продажу билетов, спрогнозировал заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения «Евровидения-2017» Павел Грицак. По поводу того, что компания, которая выиграла конкурс, не будет продавать билеты, Грицак сообщил, что пока можно руководствоваться сообщением члена комиссии при АМКУ Загребельской.

«В этом сообщении две части. Первая – это то, что предложение заявителя не соответствовало требованиям документации и было правомерно отклонено заказчиком – то есть нами. Во второй части указано, что в АМКУ пришли к выводу, что предложение победителя не соответствовало требованиям документации, и также должно было быть отклонено заказчиком. Они указывают, что представлено подтверждающих документов победителями, не подтверждена возможность присутствия работников со сканерами, в справке не указано до сих пор наличие аналогичных договоров», – сказал Грицак.

По его словам, на самом деле была вчера на заседании предоставлена ​​вся эта информация, соответствующие справки были предоставлены. Были также претензии, что не на всех страницах сайта есть английский язык.

«Но у нас работала группа, 12 членов, при тендерном комитете, это и промоутеры, и игроки рынка, и они заходили на сайт. Фактически там есть английский язык, я также заходил на этот сайт вчера, там есть возможность забронировать билеты на английском языке, но самое интересное, что требованием было создание англоязычной версии», – объясняет заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Таким образом, компания-победитель просто выбывает из игры.

«Мы вчера только получили это решение. Мы не получили официальной позиции, на сайте. Сейчас мы вырабатывает решение, каким образом обеспечить продажу билетов в феврале, и я надеюсь, мы найдем это решение в ближайшие дни и обязательно сообщим общественности. Параллельно мы действительно рассматриваем возможность обжалования решения АМКУ, но это займет недели и месяцы, так что это два параллельных процесса», – отмечает Грицак.

Затягивание с выбором компании, которая будет продавать билеты, может повлиять на объемы продаж.

«Но мы надеемся брать интенсивностью промо-кампании. Кстати, она уже началась, и о билетах говорят, в разные годы были разные даты старта продаж билетов. Например, в 2009 году старт продажи билетов начался 16 марта, в 2012 году – 12 марта, в 2010 году – 8 февраля, а в 2005 году в Украине старт продаж билетов начался 21 марта. Безусловно, хотелось бы раньше начать, но мы работаем над тем, чтобы это произошло именно в феврале, надеемся найти решение. По моему мнению, чем позже начинается продажа билетов, тем труднее продать все, но такие события не так часто происходят, и мы верим в то, что будет много желающих посетить «Евровидение» 13 мая, 11 мая и 9 мая», – отметил заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения «Евровидения-2017».

«А также мы надеемся, что гости столицы и киевляне будут посещать концерты во время Недели «Евровидения». Всего девять событий будет, и мы надеемся, что это не повлияет критическим образом на количество продаж билетов», – добавил он.

При этом проработан вопрос, чтобы кто-то один не скупил билеты, а потом продавал по заоблачным ценам.

«Есть определенное ограничение количества проданных билетов для одного клиента. А второе – это цена. Мы работали с победителем достаточно конструктивно и интенсивно в этом плане, и потенциальные валовые доходы увеличились с 36 млн грн в прошлом году до почти 60 млн грн плановых доходов по состоянию, которые мы имели, скажем, на вчера. Мы будем со своей стороны также делать все, чтобы продажа происходила эффективно, а билеты не попадали на спекулятивный рынок», – сообщил Грицак.

По материалам: Голос Столицы

Читайте также: