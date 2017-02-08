Из Авдеевки эвакуированы всего 298 человек, – ГСЧС. Главная

Из Авдеевки (Донецкая обл.) по состоянию на утро среды, 8 февраля, эвакуировали 298 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 7:00 8 февраля из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 44 лица преклонного возраста и 139 детей). Разработан детальный план эвакуации населения города, отработаны вопросы по массовой эвакуации людей», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, к аварийно-восстановительным работам в городе привлечены 198 человек и 49 единиц. техники, в том числе от ГСЧС 129 человек и 37 единиц техники, от Нацполиции 44 человека и 7 единиц техники, от коммунальных служб города 25 человек и 5 единиц техники.

Координацию работ осуществляет Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

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