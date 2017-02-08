Без военного положения никого привлечь к ответственности не удастся, – нардеп от «Батькивщины». Главная

Народный депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев призвал ввести военное положение в Украине из-за обострения конфликта в Донбассе. По его словам, без этого никого привлечь к ответственности не удастся. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я считаю, что это единственная возможность сегодня защитить гражданское население, это реальный путь к миру, который начинается, но это и путь к защите военных. Потому что мы не ратифицируем до этого времени Римский статут. Если же военного положения нет, то кто тогда несет ответственность?», – отметил Соболев.

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