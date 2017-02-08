Штаб Ахметова запустил программу помощи детям с пороками сердца. Главная

Гуманитарный штаб Рината Ахметова в феврале запустил новый проект «Здоровое сердце». Об этом сегодня, 8 февраля, во время онлайн-конференции в «Сегодня Мультимедиа» заявила координатор Штаба Римма Филь.

«Эта программа направлена на спасение жизни наших маленьких земляков, жителей Донецкой и Луганской области у которых диагностирован порок сердца», – сообщила Римма Филь.

Цель проекта – оказать помощь родителям детей с пороком сердца в покупке окклюдера для проведения операции, которая поможет вернуть ребенка с заболеванием сердца к полноценной жизни.

По словам Риммы Филь, стоимость окклюдера составляет около 100 тыс. грн. Безусловно, такая сумма является достаточно серьезной даже для семьи, в которой работают оба родителя.

В период с 2014 по 2016 год Гуманитарный штаб оплатил окклюдеры 25 детям, из них 12 были спасены в 2016 году. Всего же за все время работы Фонда и Штаба Рината Ахметова 7 882 человека получили поддержку в лечении и проведении операций. Из них 3 322 – дети.

По данным Риммы Филь чаще всего за помощью в проведении операции на сердце обращались жители Донецка, Мариуполя, Енакиево, Константиновки, Макеевки, а также переселенцы из зоны АТО в других областях Украины.

«Беда не знает линии разграничения. Горе не знает линии фронта. Оно может быть и в одних городах, и в других. Если такая беда приходит в семью, то, конечно же, мы помогаем», – отметила координатор Штаба.

По данным эндоваскулярного хирурга Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова Игоря Дитковского в Украине ежегодно рождается 4,5 тыс. детей с пороками сердца. В Донецкой и Луганской области с такими пороками рождаются около 600-700 детей. Если рассматривать именно пороки, связанные с необходимостью имплантации окклюдера, то таких деток на Донбассе рождается до 100 в год.

Игорь Дитковский отметил, что преимуществами лечения пороков сердца с использованием окклюдеров по сравнению с традиционной полостной операцией является то, что установка окклюдера проводится без разреза, что минимизирует травму, которую получает организм. Также, нет необходимости давать пациенту глубокий наркоз. Немаловажно и то, что после такой операции не нужна длительная реабилитация.

«Эндоваскулярные операции – это самый современный метод лечения. Украинские дети заслуживают того, чтобы лечиться по мировым стандартам. Хирургическая операция она также эффективна, и есть пороки, при которых ее не избежать. Но, все же, сейчас весь мир стремится к тому, чтобы эти операции были менее инвазивные и менее травматичны для ребенка», – сообщил хирург.

По словам координатора программы «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Юлии Герасименко, в 2017 году планируется ежемесячно оказывать помощь в приобретении окклюдеров трем детям.

Помощь в рамках проекта получат дети от 0 до 18 лет, как проживающие на неподконтрольных украинским властям территориях, так и дети-переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые имеют следующие заболевания:

открытый артериальный проток;

вторичный дефект межпредсердной перегородки.

Координатор программы также сообщила, что первым ребенком, которому была оказана помощь в рамках проекта «Здоровое сердце» стал двухлетний Рома из Луганской области. В конце ноября 2016 года при осмотре мальчика педиатром были обнаружены шумы в сердце. По рекомендации врача мама Романа обратилась к кардиологу. В результате обследования был установлен диагноз – врожденный порок сердца, и получено направление на оперативное лечение. 1 февраля в Центре детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве Роме сделали операцию. Сейчас малыш чувствует себя хорошо.

Для получения помощи в рамках проекта «Здоровое сердце» необходимо: