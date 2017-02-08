Выпущены почтовые марки, посвященные юбилею меткомбината в Мариуполе (Фото). Новости

В свет вышла серия почтовых марок, посвященная металлургическому комбинату им. Ильича в Мариуполе (Донецкая обл.). Марки были выпущены в честь 120-летия предприятия. Об этом сообщил генеральный дирекор ММК Юрий Зинченко в Facebook.

«В свет вышли почтовые марки, посвященные 120-летнему юбилею нашего комбината. Выпуск юбилейной марки стал возможен благодаря программе «Власна марка» «Укрпошты» - написал он.

По словам гендиректора, форма выпуска юбилейных марок – лист из 9 (3×3) марок.

«На них можете увидеть основные виды продукции нашего предприятия, а также цехи комбината – его прошлое и настоящее. Есть здесь и памятные исторические фото, рассказывающие о важных событиях. На юбилейной ильичевской марке есть буквенное обозначение – «V». Оно свидетельствует о том, что это не просто «памятный тираж», это – средство оплаты почтовых отправлений», – отметил Зинченко.

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