Новым главой Нацполиции стал Сергей Князев. Главная

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Новым главой Нацполиции стал Сергей Князев

08.02.17 13:34 segodnya.ua Новости 9

Новым главой Нацполиции стал Сергей Князев

Кабинет министров Украины назначил начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князевана новым главой Национальной полиции Украины. Об этом пишет «Сегодня.ua».

Отмечается, что соответствующее решение было принято единогласно на заседании правительства сегодня, 8 февраля.

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