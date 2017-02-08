Реальная зарплата в 2016 году выросла на 11,6%, – Госстат. Главная

В Украине отмечен рост номинальной и реальной заработной платы. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании правительства сообщил глава Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В целом номинальная заработная плата в прошлом году выросла на 23,5%, реальная – на 11,6%.

В частности, в декабре прошлого года номинальная зарплата в Украине составила 6 тыс. 475 грн, а в декабре 2015 года – 5 тыс. 230 грн.

Наибольший рост зарплаты зафиксирован в:

водном транспорте (+ 37,4%);

государственном управлении и обороне (+ 35,9%);

сфере информации и телекоммуникации (+ 34,0%).

Быстрыми темпами, чем в среднем по стране, номинальная зарплата росла в Киеве, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также Вернер сообщил о сокращении задолженности по заработной плате. На 1 января 2017 года она составила 1791 млн грн. Наибольшая задолженность зафиксирована в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где она превышает 150 млн грн. В целом, в большинстве областей объемы задолженности не превышают 50 млн грн.

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