В 2016 году в Украине цены на продукты выросли всего на 3,2%, – Госстат. Главная

В 2016 году цены на продукты питания выросли всего на 3,2% против роста на 40,1% в 2015-м, а на некоторые продукты – снизились. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании правительства сообщил глава Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.
По его словам, цены на овощи в прошлом году по сравнению с 2015 годом снизились на 28,6%. Наиболее ощутимым падение цен было в Львовской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Черкасской и Запорожской областях. Там овощи за год подешевели 32% и более.
Значительное удешевление овощей наблюдалось и в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской областях (минус 26%-32%). Медленнее овощи дешевели в Закарпатской и Херсонской областях (менее чем на 20%).
Также в 2016 году уменьшались цены на сало, яйца, фрукты, рис и сахар. За год цены на эти товары упали на 10,1%-1,2%.
Подорожали при этом жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива (на 47,2%), а также алкогольные напитки и табачные изделия на 22,5%.
«В целом произошла существенная стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке – здесь инфляция составила 12,4% и была в 3,5 раза ниже по сравнению с 2015 годом», – подчеркнул глава Госстата.
Как отметил Вернер, инфляция в январе текущего года составила 1,1% – это убедительное достижение макроэкономической стабилизации экономики Украины.
«Хочу сделать акцент на следующих убедительных показателях достижения экономикой Украины макроэкономической стабилизации и начала восстановления экономического роста. Об этом свидетельствуют, в частности, и первые статистические данные по 2017 году. Так, инфляция в январе составила 1,1%, что даже ниже среднего уровня этого показателя для января за последние 10 лет», – сообщил он.
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