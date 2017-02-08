За сутки в пункт оказания помощи в Авдеевке не обратился ни один человек. Главная

Несмотря на уменьшение напряжения, в Авдеевке (Донецкая обл.) остаются работать 4 мобильных пункта оказания помощи. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

За минувшие сутки обращений граждан в пункты обогрева не было. Вчера в Авдеевке были проведены ремонтно-восстановительные работы (закрыты окна пленкой, перекрыты кровельным материалом крыши) по 48 адресам.

30 января в результате обстрелов Авдеевка была полностью обесточена, в городе были проблемы с отоплением и подачей воды. Было введено чрезвычайное положение, разработан план эвакуации населения на случай обострения ситуации.

Авдеевскому КЗХ удавалось поддерживать температуру в теплосети на минимально необходимом уровне, благодаря чему в квартирах горожан было 10-15 градусов тепла. Благодаря установленным на насосной станции генераторам удалось наладить подачу воды по графику.

С первого дня объявления введения чрезвычайного положения на стадионе «Химик» развернут пункт жизнеобеспечения с пунктами обогрева и полевыми кухнями. Там жители могут обогреться, получить горящую пищу и медицинскую помощь. Кроме этого, еду и гуманитарную помощь развозили по городу жителям, которые не могли самостоятельно добраться до стадиона.

5 февраля энергоснабжение Авдеевки было восстановлено. 6 февраля в городе заработали школы и детсады.

Из города эвакуированы 298 человек, в том числе 139 детей (в основном в пансионаты Святогорска).

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