Люди несут продукты через линию разграничения в «ЛНР» на свой страх и риск. Главная

В Луганской области поток людей через КПВВ «Станица Луганская» сократился почти вдвое. С начала февраля через этот контрольный пункт проходит около 2 тыс. человек в сутки. В основном, это жители временно неподконтрольной украинской власти территории. Их количество, как отмечают бойцы ВСУ, в последнее время стало вдвое меньше из-за запрета в «ЛНР» проносить украинские продукты, поскольку там боятся африканской чумы свиней.

«Был запрет даже на провоз яблок, но их начали потихоньку возить. Но грибы и другие продукты они туда не ввозят. Сало, молоко – из этого ничего провозить нельзя. Проверяют сумки у людей и все продукты забирают и выбрасывают», – сообщил военнослужащий ВСУ с позывным «Десантник».

На пункте пропуска о запрете слышали не все жители. Поэтому люди несут купленные продукты на свой страх и риск. «Я только пришел пенсию получить, а то, с чем пропускают или нет – не знаю. Ну было объявление такое, которое якобы касалось продуктов, связанных с чумой какой-то – мясные, молочные. Но я купил две палки колбасы и все – говорят, что такое пропускают», – рассказал житель неподконтрольного Луганска, пенсионер Николай Иванович.

«Я сама лично такого не видела, чтобы продукты выкидывали, а люди говорят. Мы и не везем ничего – в гости съездили и ничего не взяли, не стали рисковать. Только рыбы взяли немного – больше ничего», – сообщила жительница неподконтольной территории Лидия Ивановна.

Сколько еще продлится продуктовая блокада в Станице Луганской неизвестно.

Как сообщалось ранее, с конца января в районе КПВВ «Станица Луганская» на блокпосту «ЛНР» людей, пересекающих линию разграничения с подконтрольной Украине территории, заставляют выбрасывать молочную и мясную продукцию. По сообщению спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, там можно наблюдать картину, когда под разрушенным мостом валяется очень много именно продуктов питания.

В связи с массовостью явления «глава ЛНР» Игорь Плотницкий издал распоряжение очистить территорию пункта пропуска у Станицы Луганской со стороны «ЛНР» от остатков продуктов питания до 20 февраля.

По материалам ТК «ЛОТ»

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