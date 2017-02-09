В Краматорске за взятку в 20 тыс. грн. чиновница оказалась под домашним арестом. Главная

В Краматорске суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику одного из отделов Краматорского городского совета, которая вымогала взятку у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что к чиновнице обратился частный предприниматель, который намеревался получить разрешение исполнительного комитета на размещение объектов выездной торговли на территории города Краматорска. Начальник одного из отделов городского совета отметила, что за положительное решение его вопроса он должен будет предоставить ей вознаграждение.

Используя свое служебное положение, чиновник дала устное указание своей подчиненной для подготовки соответствующего решения, которое в дальнейшем направили на рассмотрение исполнительного комитета городского совета.

После этого женщина сообщила предпринимателю, что его заявление решено положительно, однако, за это он должен передать лично ей неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн.

При получении части неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн женщину задержали.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.