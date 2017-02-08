У жителей Краматорска свое мнение относительно законопроекта о языке. Главная

В Верховной Раде Украины зарегистрировано три законопроекта, расширяющие сферу использования украинского языка. Так, 19 января были зарегистрированы законопроекты №5670 «О государственном языке» и № 5669 «О функционировании украинского языка как государственного и порядке использования других языков в Украине». Третий законопроект № 5556 «О языках в Украине» был зарегистрирован еще 19 декабря 2016 года.

Наиболее широкую дискуссию вызвал первый законопроект – №5670 «О государственном языке». Во многих экспертных сообществах этой законодательной инициативе уже дали свою оценку, высказались и в ПАСЕ, однако дискуссии продолжаются.

У жителей Краматорска относительно данного вопроса также есть свое мнение.

«Мое мнение однозначно. Украинский язык должен быть государственным. Распространять в информационном поле, на государственной службе, в сфере обслуживания. В быту – общение по желанию», – считает координатор в украинском разговорном клубе «Файно».

«Я однозначно "за" использование государственного языка в официальных учреждениях и различных структурах. В быту можно общаться на любом языке, но, а в других местах должен быть украинский язык. Это наш язык, нашего государства. Читатели, когда начинаешь разговаривать с ними на украинском языке, в основном поддерживают и тоже переходят на украинский язык. Хотя некоторые относятся настороженно. Но хочу сказать точно, что в последнее время сильно возрос интерес к украинской книге и украинским авторам. И мне радостно осознавать, что и мы внесли в это свою лепту. Ведь на базе нашей библиотеки часто проходят встречи с украинскими писателями, поэтами, творческой интеллигенцией, волонтерами и т. д.», – рассказала заместитель директора по работе с детьми Централизованной системы публичных библиотек Краматорска Анна Бахман.

«Только украинский, если моя страна, моя Родина, мое государство – Украина! Языковой вопрос надо закрыть как предмет торгов. Мы против постепенной украинизации, которая больше напоминает лодку, которая лавирует то вперед, то назад, в зависимости от того, кто ближе к рулю», – отметила заместитель директора в краматорской общеобразовательной школе №8 Наталия Чачанидзе.

«В целом я давно ждал подобного закона. Он поставит точку в спорных вопросах о языке. И, на мой взгляд, разделять общество не будет. Хотя, конечно, и ему характерна излишняя зарегулированность. В законопроекте есть спорные моменты, которые должны бать устранены в процессе доработки. Так, например, для некоторых СМИ он будет ущемлять свободу выбора целевой аудитории. В основном это коснется небольших зданий, которым придется увеличивать штат, нанимая переводчиков и т.д. И не хотелось бы, чтобы закон использовали в своих корыстных и неправомерных целях. Например, для закрытия неугодных СМИ или конкурентов», – считает житель Краматорска Сергей Гаков.

Источник: Восточный проект

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