В Славянске не могут прийти к единому мнению по будущему бездомных животных. Главная

В Славянске (Донецкая обл.) 7 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Славянского городского совета рассмотрели проект решения, касающийся Программы работы с бесприютными животными, но к общему мнению не пришли.

В концепции этой Программы есть план создания регионального приюта для животных, который будет находиться между Славянском и Краматорском. Для того, чтобы создать такой приют, планируется организовать новое коммунальное предприятие.

По словам начальника отдела экологии и природных ресурсов горсовета Ларисы Соловей, при разработке этого проекта изучался опыт других городов. В частности, Славянский городской голова Вадим Лях во время рабочей поездки в Харьков посетил коммунальное предприятие, которое занимается бродячими животными. Однако это предприятие в Харькове вызывает огромное количество нареканий от общественных и волонтерских организаций в плане гуманного отношения к животным. Именно это подчеркнули присутствующие на заседании комиссии представители общественных организаций из городов Донетчины – Славянска, Краматорска, Константиновки, занимающиеся оказанием помощи бездомным животным.

По мнению активистов, при составлении Программы не был учтен их опыт по работе с животными и есть совершенно другая концепция центра для бездомных животных, которая потребует гораздо меньших финансовых вложений в этой проект.

По окончании дискуссии председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Анатолий Олексюк принял решение снять вопрос с рассмотрения на заседании комиссии и не вносить его в повестку дня сессии городского совета.

Напомним, заседании исполнительного комитета Славянского городского совета 1 февраля был утвержден проект Программы регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2020 годы, которую должна рассмотреть и утвердить сессия городского совета.

Документом предусмотрено создание приюта для бродячих собак в составе Специализированного коммунального предприятия «Центр обращения с животными», организация массового отлова и стерилизации четвероногих, создание единой базы таких животных и поиск хозяев для них.

Данный центр планируется сделать региональным, то есть рассчитанным на все города северной части Донецкой области. Соответственно, финансировать его создание предполагается за счет долевого участия местных и областного бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством. Суммарный объем затрат оценивается в 18,2 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Славянске вопросом бродячих собак займутся не раньше 2018 года.

Источники: Славянские ведомости, ТВ плюс

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