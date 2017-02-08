После проверок число переселенцев в Дружковке сократилось вдвое. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) за год число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сократилось вдвое. Так, на 1 января 2017 года количество переселенцев составило 10 тыс. 43 человек, а спустя месяц – 7 тыс. 304 чел.

При этом на 1 января 2016 года числилось 20 тыс. 960 переселенцев. Тогда у многих коренных жителей возникли сомнения, что в Дружковку переехало столько людей. После тщательных проверок оказалось, что многие из переселенцев фактически в городе не проживают, а просто имеют статус и получают социальные пособия.

Изменения в постановлении Кабинета министров Украины № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» обязали органы социальной защиты населения взять под пристальный контроль всех переселенцев и проверять их по фактическому адресу проживания.

«По факту в нашем реестре ВПЛ остались лишь те, кто фактически проживает по адресу регистрации», – сообщила начальник Дружковского городского управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Галина Небогатикова.

Ряд фактов свидетельствуют о том, что внутренне перемещенные лица при подаче заявления на присвоение статуса предоставляли заведомо неправдивую информацию о месте своего проживания (например, вообще несуществующий адрес или «регистрировались» без ведома хозяев). Таких переселенцев в Дружковке насчитали почти 2 тыс. человек.

Справки тех переселенцев, которые не прошли идентификацию, стали не действительными. Выплата социальных пособий была приостановлена.

Небогатикова объяснила, что восстановить статус ВПЛ человек может, обратившись в УТСЗН, а восстановить выплату государственной помощи можно будет только через полгода.

По мнению начальника Дружковского УТСЗН, последние изменения в нормативных актах немного облегчили жизнь переселенцам. В частности, при переезде с адреса на адрес в пределах одного района города нет необходимости получать новую справку ВПЛ. «Теперь переселенцам достаточно позвонить в УТСЗН и сообщить свой новый адрес проживания. Однако мы советуем все же прийти в управление лично, и мы внесем новый адрес в имеющуюся справку», – пояснила Небогатикова.

Она также уточнила, что для выплаты социальных пособий детям УТСЗН запрашивает соответствующую справку из детского сада, школы или вуза. Если ребенок не посещает учебное заведение в течение 60 дней без веской причины, выплаты приостанавливаются.

Источник: Дружковка на ладонях

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