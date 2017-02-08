Студентам Дружковки социальные стипендии будет начислять УТСЗН, подавать документы должны вузы. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) социальные стипендии для студентов-льготников теперь будет начислять Управление труда и социальной защиты населения. Об этом заявила начальник Дружковского городского управления труда и социальной защиты населения Галина Небогатикова.
1 января вступило в силу Постановление правительства от 28.12.2017 года № 1045 «Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений», согласно которому, изменения в начислении соцстипендий коснулись не только студентов вузов, а всех учебных заведений І-ІV уровня аккредитации.
Стипендии для студентов коммунальных учебных заведений будут финансироваться за счет местных властей, а государственных – за счет Министерства социальной политики Украины.
Три учебных заведения Дружковки: Дружковский техникум Донбасской государственной машиностроительной академии, Дружковский жилищно-коммунальный техникум и Дружковский профессиональный лицей – являются государственными, поэтому на социальные стипендии из городской казны не будет затрачено ни копейки.
Получать социальную стипендию имеют право:
- дети-сироты;
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- дети шахтеров и шахтеры;
- дети, один из родителей которых пропал без вести или погиб в районе проведения АТО;
- участники АТО или их дети;
- дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций общественного протеста;
- внутренне перемещенные лица.
Документы на выплату социальных стипендий в УТСЗН должно подавать учебное заведение не позднее 5 числа текущего месяца.
Необходимые документы для подачи:
- копия паспорта;
- копия свидетельства о рождении;
- копия идентификационного номера;
- копия студенческого билета;
- заявление от студента;
- справки, подтверждающие социальный статус.
Студентам-льготникам будет выплачиваться стипендия в разном размере:
- студенты-переселенцы будут получать 750 грн в месяц;
- дети-сироты от 18 до 23 лет – 2000 грн;
- остальные студенты из числа льготников – 1000 грн.
Источник: Дружковка на ладонях
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