Студентам Дружковки социальные стипендии будет начислять УТСЗН, подавать документы должны вузы. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) социальные стипендии для студентов-льготников теперь будет начислять Управление труда и социальной защиты населения. Об этом заявила начальник Дружковского городского управления труда и социальной защиты населения Галина Небогатикова.

1 января вступило в силу Постановление правительства от 28.12.2017 года № 1045 «Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений», согласно которому, изменения в начислении соцстипендий коснулись не только студентов вузов, а всех учебных заведений І-ІV уровня аккредитации.

Стипендии для студентов коммунальных учебных заведений будут финансироваться за счет местных властей, а государственных – за счет Министерства социальной политики Украины.

Три учебных заведения Дружковки: Дружковский техникум Донбасской государственной машиностроительной академии, Дружковский жилищно-коммунальный техникум и Дружковский профессиональный лицей – являются государственными, поэтому на социальные стипендии из городской казны не будет затрачено ни копейки.

Получать социальную стипендию имеют право:

дети-сироты;

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

дети шахтеров и шахтеры;

дети, один из родителей которых пропал без вести или погиб в районе проведения АТО;

участники АТО или их дети;

дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций общественного протеста;

внутренне перемещенные лица.

Документы на выплату социальных стипендий в УТСЗН должно подавать учебное заведение не позднее 5 числа текущего месяца.

Необходимые документы для подачи:

копия паспорта;

копия свидетельства о рождении;

копия идентификационного номера;

копия студенческого билета;

заявление от студента;

справки, подтверждающие социальный статус.

Студентам-льготникам будет выплачиваться стипендия в разном размере:

студенты-переселенцы будут получать 750 грн в месяц;

дети-сироты от 18 до 23 лет – 2000 грн;

остальные студенты из числа льготников – 1000 грн.

Источник: Дружковка на ладонях