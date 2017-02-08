В Дружковке проезд в маршрутках дорожает до 4 грн. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) 1 февраля было принято решение о повышении тарифа на автобусные пассажирские перевозки по городским маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Дружковского городского совета.
По словам директора базового автотранспортного предприятия Дружковки ООО «Авто-Бум ЛТД» Д.В. Писаренко, размер тарифа на услуги городского автомобильного транспорта необходимо привести в соответствие с экономически обоснованными затратами ввиду роста стоимости материальных ресурсов, горюче-смазочных материалов, увеличения размера минимальной заработной платы.
Как отметил он, обеспечение бесперебойного и качественного предоставления услуг городским автобусным транспортом жителям Дружковка возможно при установлении тарифа на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, которые осуществляются в обычном режиме движения, в размере 4 грн за одну перевозку.
Соответствующее решение исполкома № 49 было принято 1 февраля, вступление его в силу считается днем обнародования в городской общественно-политической газете «Дружковский рабочий» в течение 10 дней со дня принятия.
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