В Мариуполе за 170 млн грн планируют отремонтировать объекты культуры. Новости

В Мариуполь в 2017 году из областного бюджета на ремонт культурных объектов будет направлено порядка 170 млн грн. Об этом на брифинге заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Он рассказал, что в каждом районе города планируют создать спортивные и культурные центры.

«Я искренне хочу, чтобы каждый район был самостоятельным и обособленным, чтобы в нем был какой-то свой смысл, свой стиль, своя изюминка в культуре, спорте. Мы приняли решение открыть на Левом берегу мультицентр вместо кинотеатра "Союз", который сегодня стоит разваленный, и уже есть подрядчики, которые готовы это сделать и профинансировать этот проект», – поделился планами мэр.

По его словам, также займутся реконструкцией парков «Веселка» в Левобережном районе и имени Гурова в Кальмиусском. На это выделят более 70 млн грн.

Планируют отремонтировать и библиотеку им. Короленко, Центр художественно-эстетического творчества, плавательный бассейн «Нептун» и краеведческий музей.

А на первый этап обновления Набережной губернатор Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский из областного бюджета выделит около 100 млн грн.

Источник: MRPL.city