Корпорация Roshen продает фабрику в Мариуполе . Новости

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен» (Донецкая область), входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине корпорацию Roshen, 20 марта на собрании намерены рассмотреть вопрос продажи имущества предприятия, в частности, комплекса самой фабрики и земельного участка. Об этом говорится в сообщении фабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают «Українські новини».

Среди вопросов, вынесенных на повестку дня собрания акционеров, присутствует вопрос продажи недвижимого имущества, в том числе комплекса кондитерской фабрики, земельного участка, на котором расположена фабрика, зданий и другого имущества. Отмечается, что стоимость комплекса кондфабрики не превышает 40 млн грн, земучастка –25 млн грн.

Предприятие находится на стадии ликвидации. Собрание акционеров запланировано на 20 марта в Мариуполе.

В финансовой отчетности предприятия «Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен"» отмечается, что убыток за 2016 год составил 8,171 млн грн, убыток за 2015 год – 4,821 млн грн; суммарная дебиторская задолженность по итогам 2016 года оценивается в 22,343 млн грн.

В апреле 2015 года акционеры фабрики решили ликвидировать предприятие.

Кроме Мариупольской кондфабрики в состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Липецкая кондитерская фабрика «Ликонф» (Россия), а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

В январе стало известно, что корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике (Россия) по политико-экономическим причинам, полная консервация запланирована на апрель.

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