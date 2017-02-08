Опубликовано видео из кабинета, в котором погиб «Гиви». Главная

Опубликовано видео из кабинета, в котором погиб командир незаконного вооружения формирования (НВФ) «Сомали» Михаил Толстых с позывным «Гиви»
Видео обнародовало издание «Life.ru».
Напомним, сегодня в Донецке был убит командир НВФ «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви»).
Читайте также:
- В «ДНР» заявили о смерти Гиви
- В «ДНР» грозятся отомстить за «Гиви»: Нам известно, что это за люди
- Фото и видео с места гибели «Гиви»
- «Музей Новороссии» ищет вещи «Гиви» в качестве экспонатов
- «Гиви» погиб от выстрела из огнемета «Шмель», – «командование ДНР»
- Кремль о причастности к гибели «Гиви»: Об этом не может быть и речи
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР»
- В «ДНР» нашли виновного в смерти «Гиви»
Комментарии