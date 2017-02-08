Опубликовано видео из кабинета, в котором погиб «Гиви». Главная

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Опубликовано видео из кабинета, в котором погиб «Гиви»

08.02.17 16:11 dnews.dn.ua Новости 5

Опубликовано видео из кабинета, в котором погиб «Гиви»

Опубликовано видео из кабинета, в котором погиб командир незаконного вооружения формирования  (НВФ) «Сомали» Михаил Толстых  с позывным «Гиви»

Видео обнародовало издание «Life.ru».

Напомним, сегодня в Донецке был убит командир НВФ «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви»).

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