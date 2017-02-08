В «ДНР» нашли виновного в смерти «Гиви». Главная

В гибели Михаила Толстых (позывной «Гиви») в «ДНР» обвинили украинских диверсантов и лично советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка. Об этом, как сообщает «Сегодня.ua», в Донецке заявил представитель «ДНР» Эдуард Басурин.

«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка», — заявил Басурин.

Советник министра уже отреагировал на слова Басурина. «Комментировать очередную пропагандистскую ересь Басурина нет смысла, конечно. Но по сути – своей откровенной тупостью Басурин подтвердил свою личную причастность к ликвидации», – написал Шкиряк в соцсетях.

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