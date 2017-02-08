До 2020 года цены на квартиры вырастут на 20% в долларовом эквиваленте, – мнение. Главная

Квартиры на первичном рынке недвижимости до 2020 года вырастут на 20% в долларовом эквиваленте. Об этом в комментарии «УНН» сообщил экономический эксперт Александр Охрименко.

По его словам, недвижимость на сегодняшний день остается эффективным инструментом сохранения средств. Однако прибыль принесут только квартиры в новостройках, подчеркнул эксперт.

«Если рассматривать недвижимость с точки зрения принесения прибыли, то здесь все зависит от того, куда вложить. Если вы вкладываете в старую квартиру – то цена может снижаться. В первую очередь цена будет расти на новую недвижимость. А старая может даже падать. Еще, конечно, зависит от места расположения недвижимости», – рассказал Охрименко.