На КПВВ «Новотроицкое» задержали женщину с документами «липовых» переселенцев. Главная

На КПВВ «Новотроицкое» задержали женщину с паспортами и справками переселенцев. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Женщина направлялась на неподконтрольную территорию. По данным ведомства, в сумке у нее были найдены 6 паспортов граждан Украины и 7 справок переселенцев.

Пограничники передали задержанную сотрудникам полиции.

Сообщается также, что на КПВВ «Марьинка» пограничники Краматорского погранотряда в ходе реализации оперативной информации обнаружили признаки подделки паспорта у гражданина Украины, который следовал с неподконтрольной украинским властям территории. Мужчину задержали и передали в полицию.

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