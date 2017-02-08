В Краматорске в пункте обогрева дают горячую еду и питье, снабжают одеждой (Фото). Новости

В Краматорске в «Центре учета бездомных» разместили один из городских пунктов обогрева, который находится по улице Академической, 96. По словам работников центра, обычно в день приходит по 5-6 человек ближе к 16:00. Но в период морозов бывает более 10 посетителей. С 19:00 в пункте работают сотрудники ГСЧС и Управления гражданской защиты населения. В это время на период морозов в центре можно заночевать.

Сюда приходят, в основном, люди без определенного места жительства и те, кто освободился из мест лишения свободы. Все бездомные получают здесь еду быстрого приготовления и горячий чай с сахаром. Так же работники выдают им комплекты одежды, в которые входят куртки, шапки, свитера, штаны. Как рассказала директор центра Лариса Саенко, некоторые «постоянные посетители» могут через несколько дней потребовать новую одежду, которая получше выглядит.

Центр работает не только в качестве пункта обогрева, но и помогает бездомным собрать необходимые документы для восстановления паспорта. Правда, в силу того, что восстановление документа, удостоверяющего личность, стоит денег, помочь получается не всем.

Не всегда погреться приходят только бездомные. Есть пенсионеры, живущие на грани бедности. Приходит несколько женщин около 40 лет, даже бывший заключенный 1990 г.р. Есть контингент, в основном, физически трудоспособный, но категорически не желающий как-то менять свою жизнь.

Саенко отметила, что в будущем центр может обзавестись собственным помещением на отдельном участке. Если проект по модернизации центра получится реализовать, то будет привлечен центр занятости, чтобы неблагополучные категории населения смогли вернуться к нормальной жизни.

Другие пункты обогрева в Краматорске находятся возле железнодорожного вокзала (в палатке), а также в зданиях поселковых советов – Беленьковском, Ясногорском, Красноторском и Шабельковском.

Источник: КраматорскPost