ГП «Селидовуголь» закупало непригодное шахтное оборудование под видом нового. Новости

Прокуратура подозревает должностных лиц ГП «Селидовуголь» и ООО «НПП "Техпром"» в злоупотреблении служебным положением, что могло привести к закупке под видом нового оборудования контрафактного, которое уже было в использовании и непригодно для дальнейшей эксплуатации. Об этом свидетельствует постановление Октябрьского районного суда г. Мариуполя, передают «Наші гроши».

По данным следствия, госпредприятие заказало ООО «НПП "Техпром"» 17 механизированных крепей КГПС «Спутник» на общую сумму 1,99 млн грн, которое должно быть поставлено ОП «Шахта "Кураховская"» ГП «Селидовуголь» в течение 2016 года.

В конце 2016 года подрядчик поставил на шахту «Кураховская» 10 креплений, одно из которых вернули в связи с непригодностью к эксплуатации.

Во время обыска в производственных помещениях объединения следователи обнаружили 8 креплений КГПС «Спутник», которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Их составляющие имеют многочисленные признаки замены, механические повреждения, что говорит о том, что они уже были в эксплуатации.

Одно крепление уже установлено в забой шахты, остальные 8 находятся у НПП «Техпром».

Прокурор, который расследует уголовное производство, обратился в суд с ходатайством наложить арест на все 17 механизированных крепей КГПС «Спутник» для обеспечения проведения технических и экономических экспертиз. Суд арестовал оборудование.

ООО «НПП "Техпром"» с уставным капиталом 4 тыс. грн принадлежит жителям Павлограда Днепропетровской области. Предприятие начало выигрывать торги в ноябре 2015 года.

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