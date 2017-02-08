Есть основания говорить, что пенсионная реформа будет проведена в 2017 году, – Гройсман. Главная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что есть основания говорить о том, что реформа пенсионной системы будет проведена в 2017 году. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», Гройсман заявил на заседании Кабмина.

«Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, она будет справедливой, и пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат, но систему будет необходимо основательно поменять, и мы будем готовы предложить украинскому обществу такое решение – всему свое время», – сказал Владимир Гройсман.

По его словам, новая пенсионная система будет справедливой для всех граждан.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.