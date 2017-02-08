Бюджет ничего не потерял от массового закрытия ФЛП в Украине, – Рева. Главная

Министр социальной политики Украины Андрей Рева утверждает, что массовое прекращение деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), не оказало негативного влияния на бюджет. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».

«На самом деле закрываются те физические лица-предприниматели, которые не вели хозяйственной деятельности и не платили налогов. Им с 1 января предложили ежемесячно платить не налог, а единый социальный взнос, чтобы в них шел пенсионный стаж. 129 тыс. отказались это сделать и закрыли предпринимательскую деятельность. При этом бюджет не потерял ничего. И ничего не потеряли эти люди, поскольку они сами не зарабатывали, поэтому соответственно ничего не платили», – отметил Андрей Рева.

По его словам, из числа тех ФЛП, которые вели активную предпринимательскую деятельность, закрылись примерно 16,4 тыс., за это же время открылись 28 тыс. лиц-предпринимателей.

«Что это дало? Только от единого налога в бюджет поступил почти миллиард гривен дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январем 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы пенсионного фонда Украины», – говорит Рева.

Фото: telegraf.com.ua