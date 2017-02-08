Программа «теплых кредитов» продолжена в 2017 году, – Зубко. Главная

Правительство продлило действие программы «теплых кредитов» в 2017 году и усовершенствовало ее процедуру, предусмотрев общий объем финансирования в сумме более 400 млн грн. Об этом заявил на заседании правительства вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие разработанного Минрегионом соответствующего правительственного постановления.

«Программа «теплых кредитов» доказала свою эффективность и востребованность у населения. С момента старта программы на внедрение энергоэффективных мероприятий выдано свыше 163 тыс. кредитов на сумму 2,7 млрд грн, которыми воспользовались граждане, ОСМД и ЖСК», – сообщил Геннадий Зубко.

По его словам, средняя экономия ОСМД и ЖСК тепловой энергии от внедрения энергоэффективных мероприятий по программе составила:

при термомодернизации стен – 24%;

при обустройстве индивидуальных тепловых пунктов – 10%;

при установке энергоэффективных стеклопрозрачных конструкций в местах общего пользования – 14%.

Кроме того, зафиксирована существенная экономия электроэнергии на освещение мест общего пользования (71%).

«Сегодня 95% ОСМД/ЖСК готовы принять участие в программе повторно. Ведь 81% опрошенных отметили повышение комфортности собственных помещений. Что касается частных домохозяйств, то каждая семья, принявшая участие в программе, благодаря установке окон, замене устаревших газовых котлов, утеплению стен в одноквартирных домах уменьшила потребление газа от 16 до 43%, а после замены окон, радиаторов в квартирах многоквартирных домов – сэкономила до 24% тепла», – отметил Геннадий Зубко.

«Мы не только продолжили программу на 2017 год, но и усовершенствовали процедуру предоставления кредитов, ужесточили контроль за внедрением энергоэффективных мероприятий и использованием средств, предусмотрели систему мониторинга эффективности выполнения программы», – отметил Геннадий Зубко.

Он добавил, что программа «теплых кредитов» реализуется в контексте создания Фонда энергоэффективности. Она дает финансовый инструмент для поддержки энергоэффективных мероприятий. В свою очередь Фонд энергоэффективности — организация, которая в первую очередь будет предоставлять людям технические и рекомендации под финансовые пакеты.

Кроме того, по словам вице-премьера, программа имеет мультипликационный экономический эффект. Каждая гривня бюджетных средств по механизму софинансирования таких кредитов привлекает средства самих совладельцев, кредитных учреждений, местных бюджетов (в случае наличия местной программы дополнительного стимулирования) и возвращается в бюджеты в виде налоговых поступлений, уменьшения расходов на субсидии на оплату коммунальных услуг и т. д.