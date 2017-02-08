Римма Филь: Здоровые детские сердечки. Главная

В фокусе Фонда Рината Ахметова всегда были дети. Собственно говоря, с них и начался Фонд. Дети-сироты, тяжело больные детки... Фонд, а теперь Гуманитарный Штаб помогает в сложном лечении, в проведении операций, в обеспечении средствами реабилитации.

С приходом войны на Донбасс помощь детям стала одним из ключевых направлений работы Гуманитарного штаба и стала особенно актуальной. Ведь дети страдают от боевых действий сильнее всего. По официальным данным ЮНИСЕФ, за время конфликта пострадали 580 тысяч детей.

Ежегодно более 1000 тяжелобольных детей получают адресную помощь от Штаба. Помощь в лечении, обеспечение жизненно важными лекарствами деток, больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой.

Наш опыт уже позволяет делать выводы, какие лекарства сейчас нужнее всего для деток Донбасса. Самыми востребованными стали противосудорожные препараты: Штаб выдал 857 наборов для детей, страдающих эпилепсией и ДЦП. Также дети получили: 677 наборов противоастматических препаратов, 231 набор инсулина и 503 набора тест-полосок.

Истории тех, кому помогает Штаб Ахметова, очень трогательные и трагичные. Восьмилетняя Диана, переселенка из Горловки, живет с семьей в Мариуполе. Эпилепсией страдает с рождения, девочку мучают частые приступы. Приступ может начаться в любой момент, каждый раз последствия непредсказуемы. Из-за слабости Диана все время лежит, в школу ходить не может. Чтобы избавиться от приступов, ребенку необходимо регулярно принимать лекарства, купить которые семья не в состоянии. В месяц только на таблетки семья тратит свыше тысячи гривен, неподъемная сумма для переселенцев, у которых каждая гривня на счету.

А 9-летний Богдан, тоже с эпилепсией, так и остался жить в Енакиеве. Приступы удушья смертельно опасны. Первый приступ случился 5 лет назад, ребенок начал задыхаться во сне. Это длилось 20 минут. Мальчик оказался в реанимации. Со временем к удушью добавились судороги. С началом конфликта завозить на НКТ такие лекарства перестали. Врач посоветовал обратиться в Гуманитарный штаб. За лекарствами семья ехала через линию соприкосновения в Бахмут (Артемовск).

Особая программа – помощь раненым детям. Наверное, это самая сложная программа. В базе ГШ – 195 детей, получивших ранения. 57 детей в прошлом году прошли курс лечения и получили средства реабилитации.

И вот сегодня мы в Штабе открыли новый проект адресной помощи деткам. Он называется «Здоровое сердце».

Его важность сложно недооценить. Как и все программы Штаба, ее цель – спасти жизнь ребенка. В данном случае ребенка, у которого диагностирован порок сердца. Штаб оказывает помощь на покупку дорогостоящего окклюдера для проведения операций на сердце. Стоимость его – порядка 100 тыс. грн.

Программа рассчитана на помощь деткам из Донецкой и Луганской областей. Операция проводится очень щадящим, эндоваскулярным методом и считается малотравматичной. Хирург не будет разрезать грудную клетку. Он сделает небольшой надрез на бедре ребенка и введет в него гибкую трубку. На ее конце прикреплено устройство, которое напоминает миниатюрный зонтик из двух проволочных дисков. Оно называется окклюдер. Когда зонтик достигает отверстия в межпредсердной перегородке, то врач открывает его и фиксирует в отверстие. Доктора рассказывают, что во время подобной операции детки даже смотрят мультики.

С 2014 года Штаб совместно с врачами спас уже 25 маленьких сердечек.

Один из таких деток, шестилетний Давид из села Сергеевка Донецкой области. Его диагноз – вторичный дефект межпредсердной перегородки (порок сердца). Мальчик из многодетной семьи, где воспитывается пятеро детей. В августе прошлого года при осмотре ребенка у педиатра врач обратил внимание на шумы в сердце. После обследования и консультации кардиолога был поставлен диагноз. В начале октября болезнь стала прогрессировать – дырочка между предсердиями стала увеличиваться. Необходимо было срочно проводить операцию. Гуманитарный штаб оказал помощь на приобретение окклюдера для проведения операции в Киевском институте имени Амосова.

Количество обращений и их важность показали необходимость системной работы с такими недугами. Так родился проект «Здоровое сердце».

Первый сертификат Штаб вручил двухлетнему Роману Набока из пос. Камышеваха Луганской области. Малышу поставили диагноз в конце ноября прошлого года. Необходима была срочная операция. Оплатить ее у семьи, где растут четверо детей, не было возможности. Штаб Ахметова взял помощь маленькому Роме на себя.

В феврале будет проведена операция двухлетней Милене из Лисичанска, у которой также диагностировали врожденный порок сердца.

Помогать тем, кому сложнее всего, – всегда было и остается основной философией помощи и Фонда, и Штаба Рината Ахметова. Сложнее и тяжелее всего деткам. И мы очень хотим, чтобы здоровые детские сердечки были счастливы.