Экспресс-банк объединяют с Индустриал-банком . Главная

Индустриал-банк (Запорожье) и Экспресс-банк (Киев) будут объединены в одну структуру. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

«Национальный банк ожидает старта процедуры объединения Индустриал-банка и Экспресс-банка сразу после принятия закона об упрощенной реорганизации банков, проект которого №6010 зарегистрирован в Верховной Раде 1 февраля 2017 года», – говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что ведомству известно о намерениях данных банков объединиться.

«У банков единые контролеры, поэтому их объединение вполне логично», – отметили в НБУ.

В то же время Нацбанк на данный момент не получал пакет документов по поводу присоединения Экспресс-банка к Индустриал-банку.

Крупнейшим акционером Индустриал-банка является Владимир Дворецкий с долей в 48,3% акций (опосредованно он владеет 65,5% акций). Крупнейшим опосредованным акционером Экспресс-банка является его мать – Роза Дворецкая (80,03%). Данные банки входят в одну банковскую группу.