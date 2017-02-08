Макеевка сегодня. Фоторепортаж из центра города. Главная

Макеевка, примыкающая к Донецку, далеко не самый процветающий город Донецкой области. Одно из самых известных предприятий – это шахтное объединение «Макеевуголь». Но сегодня угольные предприятия объединения постепенно приходят в упадок, многие шахты ликвидируются, а задолженность по зарплате перед шахтерами составляет 5 месяцев.

В стадии «реструктуризации» находится шахта «Ясиновская-Глубокая», шахта им. С.И. Кирова, шахта им В.М. Бажанова, шахтах им. В.И. Ленина, шахта «Бутовская» и «Чайкино». Эти предприятия не финансируются из «госбюджета ДНР», потому вскоре будут закрыты или вольются в другие угольные предприятия.

Центр Макеевки можно обойти пешком буквально за час. В довоенное время здесь работали многочисленные магазины, отделения украинских банков, страховые и туристические агентства. Сегодня некоторые здания пустуют, на окнах вывешены надписи: «Аренда». На месте некоторых из них открываются магазины дешевой одежды, комиссионки, обменники, валютники, магазины бытовой химии, продуктовые магазины, алкомаркеты.

После введения Украиной так называемой торговой блокады, запрещающей провоз через линию разграничения продуктов в крупных объемах, спустя год в Макеевке начали открываться мясные лавки с вывеской «Свіже м’ясо» (ИАФы и вывески остались с мирных времен). Эти небольшие магазины пользуются большой популярностью среди местного населения, так как здесь можно приобрести мясо по более низкой цене.

Недалеко от макеевского ЦУМа есть бульвар, на котором расположена чебуречная в стиле «советская пирожковая».

Не обошлось тут и без символики «республики». Изображение «флага ДНР» вперемешку с гастрономией — это «креативность» местных предпринимателей и способ завлечь прохожих к недавно открывшемуся магазину, кафе или закусочной.

На каждом повороте в городе можно натолкнутся на «обналички» денег или очередной ломбард, которых в последнее время становится все больше. Сегодня ломбарды работают даже в зданиях торгових центров, где арендуемые площади полностью пустуют.

Не все бывшие здания выехавших украинских банков пустуют, понемногу их начинают заставлять товарами. Так, в бывшем здании одного из украинских банков теперь разместился магазин дешевой одежды и обуви. Единственное, что напоминает о довоенном финансовом прошлом – малозаметные отпечатки букв с надписью «Обмен валют».

Но такая участь ждет только те здания, которые находятся на более выгодных для ведения бизнеса улицах.

Простаивает и помещение бывшего отделение «CityCommerce Bank». На стенах до сих пор висит реклама: «Грошові перекази» и значки «Western Union». Но такие услуги больше недоступны местным горожанам.

Неподалеку светится оранжевая вывеска со знакомым логотипом и названием: «Мобілочка — мережа низьких цін № 1». В этом магазине и сегодня торгуют телефонами. Также в городе продолжает работу торговая сеть «Алло».

Транспорт Макеевки ходит регулярно, хотя и не до позднего времени суток. Без проблем добраться до самых отдаленных районов города можно только до 19:30 вечера, после этого времени маршрутных такси становится в десятки меньше, а с наступлением 20:00 и вовсе исчезают.

По городу курсируют троллейбусы со старой наружной рекламой «Поедим в Дельфинарий» (Донецкий), вот только самого дельфинария в Донецке уже нет, он сгорел по непонятным причинам. Троллейбусы еще долго будут колесить по своим маршрутам, напоминая местным жителям о прошлых рассрочках на технику, поездках в дельфинарий, акциях и скидках в торговых центрах и забытыми радостями мирного времени.

Перекрестки центра Макеевки завешены старой и уже потрепавшейся рекламой с прошлогодними поздравлениями. На главных улицах можно встретить коммерческую рекламу местных товаропроизводителей или рекламу недавно открывшихся торговых центров. Также много расклеенной рекламы с объявлениями и листовками о пассажирских перевозках в Украину или Россию.

Остальная часть уличных бигбордов и рекламных щитов, завешена плакатами с лозунгами и символами организации «ДНР»: «Донбасс восстанавливают профессионалы. Мы гордимся», «Это моя республика», «С нами ваше будущее», «Мы обеспечиваем достойную старость каждому» или «Великий Донбасс! Великая история!».

За время военных действий люди в Макеевке стали жить еще беднее, чем жили до этого, стоимость всех продуктов подорожала в два раза, а уровень доходов снизился или остался на том же уровне.

Источник: Восстановление Донбасса