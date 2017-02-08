В Бахмуте проезд в городских маршрутках будет стоить 5 грн. Документ. Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) сегодня, 8 февраля, на заседании исполнительного комитета Бахмутского городского совета было принято решение об установлении новых тарифов на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в отношении двух перевозчиков.
Отмечалось, что в последний раз повышение стоимости тарифов на проезд пассажиров было в 2014 году. На сегодняшний день стоимость дизельного топлива по сравнению с 2014 годом возросла на 55%. При этом на поддержание подвижного состава и технической исправности состояния автобусов и маршруток требуется постоянная закупка запчастей и горюче-смазочных материалов, стоимость которых также возросла.
Исходя из расчетов стоимости разового проезда одного пассажира, разработанных автотранспортными предприятиями в согласовании с Бахмутским городским советом, было решено установить следующие тарифы на услуги частного предприятия «ЛАКИ» по перевозке пассажиров на следующих городских автобусных маршрутах общего пользования:
- № 11 «Детская больница – Центр» в размере 5 грн;
- № 12 «Детская больница – ул. Гаршина ч/з ул. Горбатова» в размере 5 грн.
На услуги «Артемовского автотранспортного предприятия 11406» также было принято решение установить новые тарифы по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования:
- № 6 «Центр – ул. 8 Марта» – 5 грн;
- № 17 «Центр – ул. Тургенева» – 5 грн;
- № 18 «Детская больница – Молокозавод» – 5 грн.
Повышение стоимости проезда произойдет уже с 10 февраля.
Источник: Сайт города Бахмута
Читайте также:
- В Станице Луганской уже есть кому «разбираться» с маршруточниками
- На Луганщине маршрутчики поднимают цену на проезд из Северодонецка в Лисичанск (Фото)
- Перевозчиков, повышающих тарифы, будем лишать лицензии, – министр Розенко
- В Волновахе повысили стоимость проезда в межгородских маршрутках
- В Мариуполе проезд в маршрутках подорожает до 5-6 грн
- В Константиновке перевозчики просят поднять тариф. Власть будет думать
- В Покровске вводят «вечерний» тариф на маршрутки: днем – 3 грн, вечером – 8 грн
- В Краматорске автобусы вытеснят трамваи. Но цена проезда останется прежней
- В Бахмуте поднимают стоимость проезда
Комментарии