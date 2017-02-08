В Бахмуте проезд в городских маршрутках будет стоить 5 грн. Документ. Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) сегодня, 8 февраля, на заседании исполнительного комитета Бахмутского городского совета было принято решение об установлении новых тарифов на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в отношении двух перевозчиков.

Отмечалось, что в последний раз повышение стоимости тарифов на проезд пассажиров было в 2014 году. На сегодняшний день стоимость дизельного топлива по сравнению с 2014 годом возросла на 55%. При этом на поддержание подвижного состава и технической исправности состояния автобусов и маршруток требуется постоянная закупка запчастей и горюче-смазочных материалов, стоимость которых также возросла.

Исходя из расчетов стоимости разового проезда одного пассажира, разработанных автотранспортными предприятиями в согласовании с Бахмутским городским советом, было решено установить следующие тарифы на услуги частного предприятия «ЛАКИ» по перевозке пассажиров на следующих городских автобусных маршрутах общего пользования:

№ 11 «Детская больница – Центр» в размере 5 грн;

№ 12 «Детская больница – ул. Гаршина ч/з ул. Горбатова» в размере 5 грн.

На услуги «Артемовского автотранспортного предприятия 11406» также было принято решение установить новые тарифы по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования:

№ 6 «Центр – ул. 8 Марта» – 5 грн;

№ 17 «Центр – ул. Тургенева» – 5 грн;

№ 18 «Детская больница – Молокозавод» – 5 грн.

Повышение стоимости проезда произойдет уже с 10 февраля.

Источник: Сайт города Бахмута

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