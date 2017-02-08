«Дети, раненые войной» – специальная фотопремия Штаба Ахметова. Новости

Специальную премию за освещение темы «Дети, раненые войной» Гуманитарный штаб Рината Ахметова вручил фотографу Нине Грушецкой. Таковы результаты фотоконкурса «Благотворительность в объективе», организованного Украинским форумом благотворителей. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.

На фотографии «Ребенок?» автор запечатлела подростка из села Плотина Луганской области. Он – один из пяти детей в семье. Их мама погибла, а местонахождение отца – неизвестно. Детей воспитывает бабушка.

«Дети всегда были в фокусе благотворительности Рината Ахметова. Программы помощи маленьким землякам стали большой и важной частью работы его Гуманитарного штаба. Война – это самое страшное, что может произойти с детьми, и будет большой трагедией, если она останется им в наследие. Дети и война – несовместимые понятия. Поэтому в Штабе решили принять участие в конкурсе, и еще раз обратить внимание на эту проблему», ‒ объясняет Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Также в номинации «Благотворительность несет надежду детям» приз получил фотограф Даниил Павлов за работу «Забыть войну». Фотография была снята в летнем лагере, в котором отдыхали дети по программе «Мирное лето – детям Донбасса» Штаба Рината Ахметова. Работая с психологами Гуманитарного штаба, дети рисовали свои страхи и не могли сдержать слез, вспоминая родные города, охваченные войной.

Пресс-служба напоминает, что за 2,5 года Гуманитарный штаб выдал 835 тысяч детских продуктовых наборов, помог в лечении 3 322 детей, оказал психологическую помощь 49 921 ребенку.