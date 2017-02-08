Жительница «ЛНР» вместе с 6-летним сыном поселились на теплотрассе в Мирнограде. Новости

Беженцы из Луганской области – 34-летняя женщина и ее 6-летний сын пытались найти убежище в Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.). Но поссорившись с людьми, которые их приютили, вынуждены были ночевать на теплотрассе, при этом на улице температура воздуха была 15 градусов мороза. Их вовремя заметил неравнодушный местный житель, который и позвонил в полицию. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.

«Сегодня, около трех часов ночи в Мирноградское отделение полиции Покровского ОП позвонил мужчина, который рассказал, что возвращался домой с работы мимо теплотрассы и услышал бешеный лай собак. Подойдя ближе, он увидел, что в середине теплотрассы спали женщина с ребенком. Прохожий сразу позвонил в полицию», – отмечают в полиции.

Правоохранители немедленно выехали в указанное место. Как выяснилось, 34-летняя женщина и ее 6-летний сын – беженцы из Луганской области. 2 года назад их село оказалось под «ЛНР». Ее муж вступил в ряды «защитников народной республики», а женщина, взяв сына, уехала в Днепропетровскую область. Второго своего 11-летнего сына она оставила с отцом на неподконтрольной территории.

22 января 2017 года женщина с ребенком приехали в Мирноград по приглашению своего нового приятеля. Но отношения у пары не сложились, и она вынуждена была искать убежище по другим семьям. 6 февраля, поссорившись с хозяевами последней квартиры, женщина вместе с ребенком поселились на теплотрассе.

Сотрудники полиции выяснили, что у женщины, кроме свидетельства о рождении ребенка, других документов не имеется.

Сейчас мальчик направлен в Мирноградскую инфекционную больницу для медицинского обследования.

Информацию о женщине и ребенке правоохранители сообщили в соответствующие службы, которые примут окончательное решение.

Фото Покровского отдела полиции Донецкой области