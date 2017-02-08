Для бездомных Мариуполя у мусорников создают «Стенды для еды» (Фото). Новости

В Мариуполе стартовала благотворительная акция «Стенд для еды», в ходе который призвали всех неравнодушных жителей города помогать малообеспеченным и людям без определенного места жительства, оставляя для них еду. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Для каждого не составит большого труда угостить оставшейся едой бездомного. Это может быть вчерашний суп, или хлеб. Главное, чтобы продукты были пригодны к употреблению», ‒ объяснила идею инициатор благотворительной акции депутат Мариупольского городского совета Нина Павлюк.

С этой целью возле мусорных контейнеров на проспекте Металлургов был прикреплен стенд, чтобы каждый, кто приходит выкинуть ненужную пищу не выбрасывал ее, а положил рядом. Бездомный и голодный человек может увидеть и подкрепиться.

Павлюк личным примером показала, что это не сложно – вынесла хлеб, сало, конфеты и положила возле мусоропровода. Сразу же нашлись нуждающиеся – у Виктории денег на приобретение еды нет, а такая помощь спасает ей жизнь.

По мнению Павлюк, в обществе необходимо менять отношение к людям такой категории, поскольку они нуждаются в поддержке и помощи.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета