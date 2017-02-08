13-й день блокады Донбасса: железная дорога все еще перекрыта (Видео). Главная

Акция ветеранов АТО по торговой блокаде неподконтрольного Донбасса длится 13-й день. Никаких изменений. Железная дорога на Донбассе до сих пор перекрыта. Люди в военной форме не пропускают поезда с углем. Так, якобы борются с контрабандой. Но народные депутаты Верховной Рады категоричны – ни о каких незаконных поставках речи и не идет.

«Предприятия зарегистрированы в Украине. Электроэнергия поставляется нашим поставщикам, которые тоже живут в Украине. Если этого не сделает – это угроза. Угроза сегодня жизни этих людей», – прокомментировал Борислав Розенблат, народный депутат, фракция партии «Блок Петра Порошенко».

Нардепы предлагают поставить точку в «блокадном вопросе» с помощью закона. И возмущены, что некоторые парламентарии участвуют в этой акции.

«Право регулировать любые процессы в государстве имеет государство, и только государство может гарантировать безопасность своих граждан. Я буду рад, если наши побратимы, которые на Востоке не пропускают товары, заставят и побудят нас всех принять соответствующие законы», – сказал Игорь Лапин, народный депутат, фракция партии «Народный Фронт».

Последствия блокады для украинцев изучают уже в Европе. В частности, идут переговоры в Брюсселе.

«Мы следим, анализируем, изучаем ситуацию. Но пока комментарии не даем. Позиция вырабатывается. Мы не можем сами от себя сказать, консультируемся с коллегами в Брюсселе», – отметил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Прифронтовые теплоэлектростанции на грани остановки. Тысячи жителей рискуют замерзнуть в своих квартирах.

От так называемой «блокады» пострадает вся Украина, уверен финансовый аналитик Сергей Фурса. Нехватка угля в 20-градусный мороз грозит веерными отключениями и в Киеве, и во Львове.

«Антрацитный уголь, который необходим для теплогенерации, – он весь завозится с оккупированной территории. Потому что на территории, которая является подконтрольной украинской власти, нет такого угля. И если мы этот уголь получать не будем, то одни атомные станции просто не справятся», – считает финансовый аналитик Сергей Фурса.

По данным министерства энергетики, покупка импортного антрацита обойдется на 20 млрд грн дороже. Рассчитываться же придется украинцам. И без повышения тарифов тут вряд ли обойтись.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом.

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

Источник: ТК «Донбасс»

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