В Покровске сдавали кровь для фронта (Видео). Новости

Сегодня, 8 февраля, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) прошел День донора. Сотни жителей города пришли на местную станцию переливания крови. Цель акции – спасение раненых и пострадавших в зоне боевых действий.

Фельдшер Оксана пришла на такую процедуру впервые. Говорит, перед сдачей крови соблюдала строгую диету. «Не есть жирного и не принимать алкоголь ни в коем случае. Быть абсолютно здоровым физически и психически. Хочется сделать что-то полезное. Кому-то, может быть, спасти жизнь», – поделилась Оксана.

Медики подчеркивают: сдавать кровь натощак опасно, поэтому для доноров приготовили небольшой перекус – горячий чай и печенье. «Так положено, чтобы кровь разжижалась лучше. Поэтому пьем чай и пойдем сдавать кровь», – поясняет донор Игорь.

Станислав сдает кровь три раза в год. Донором стал после начала военного конфликта на Донбассе. «Сдай кровь – спаси кому-то жизнь. В связи с боевыми действиями у наших ребят большие кровопотери, поэтому я думаю, это лишним не будет», – говорит Станислав.

Собранную в Покровске кровь будут переливать всем нуждающимся: военнослужащим, пострадавшим в ДТП и роженицам. Для хранения ее доставят в Краматорск. «У нас есть специальные сумки-контейнеры, в которых мы перевозим на станцию переливания крови. Там ее перерабатывают, есть специальное отделение для этого. Кровь хранится в холодильниках, в морозильных камерах в виде плазмы», – уточнила врач-трансфузиолог Людмила.

В Покровск работники областной станции переливания крови намерены приезжать раз в месяц. Говорят, выездные приемы приходится проводить из-за нехватки доноров.

Источник: ТК «Донбасс»