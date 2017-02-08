База «Сомали», на которой был убит «Гиви», находится в Макеевке (Фото). Главная

Здание штаба батальона «Сомали», где сегодня, 8 февраля, был убит Михаил Толстых (позывной «Гиви»), находится в Червоногвардейском районе Макеевки (на границе с Донецком).

Как сообщают интернет-ресурсы НКТ*, подрыв был такой мощности, что на нескольких этажах вылетели стекла. До вечера вокруг объекта было выставлено оцепление. Военные «ДНР» не подпускали прохожих ближе, чем на 200 метров.

«У нас район спокойный и никогда не подвергался обстрелам, а сегодня около шести утра меня напугал очень мощный взрыв, и сотряслись окна. Я подумала, что мы подверглись обстрелу, и со страху упала на пол. Но после этого хлопка больше ничего не было. Спустя некоторое время я вышла на улицу и увидела, здание оцепили, и никого уже не пропускали», – отметила пенсионерка Нина Харитонова, живущая вблизи к эпицентру события.

«Отчетливо помню, что перед этим мощным взрывом были еще два несильных хлопка. У нас затряслись кровати, и от этого проснулся муж. Сразу мы побежали на улицу и увидели, что горит здание воинской части», – рассказала учитель одной из местных школ Лидия Горная.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в Донецке на базе своего формирования «Сомали». Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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