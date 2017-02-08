Паспорта «ЛНР» и «ДНР»: выбросить нельзя оставить. Главная

Если у вас и будет паспорт «ЛНР» или «ДНР», юридических последствий это иметь не будет, если вы не активист «республиканских» движений. Ведь вполне естественно, что человек в ситуации вооруженного конфликта должен спасать свою жизнь и жизнь родных. Об этом сообщила юрист-международник Ольга Поединок. Она также проанализировала ситуацию подобного «гражданства» сквозь призму аналогичных практик – Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии.

– В «ДНР» и «ЛНР» выдаются и паспорта, и свидетельства о браке, и пр. На территорию РФ, якобы, пускают людей с такими паспортами по гуманитарным соображениям. Этими «паспортами», якобы, можно пользоваться услугами железной дороги, авиакомпаний, гостиниц и пр.

Ольга Поединок: Предлагаю разделить тему паспортов и документов, удостоверяющих регистрацию актов гражданского состояния. Регистрация актов гражданского состояния и документы, выдаваемые самопровозглашенными «республиками», которые подтверждают этот факт, – это одно дело. Это удостоверение определенного факта в жизни человека: человек родился, женился или умер. Это фиксация факта, и в украинских судах есть практика, когда признавали такие свидетельства о рождении.

– Уточню, что признавали факт рождения, но документ не признавался.

Ольга Поединок: По крайней мере, документ принимался во внимание как юридический факт. Что касается паспортов, это другая история. Паспорт подтверждает гражданство, гражданство – это устойчивая политико-правовая связь между лицом и государством, находит свое выражение во взаимных правах и обязанностях.

Когда мы говорим об этой связи, возникает вопрос, есть ли такое государство. Конечно, наш ответ, что таких государств нет. Соответственно, никакого гражданства существовать не может. Отсутствует совокупность тех признаков, которые характеризуют государство.

– Насколько паспорт является важной составляющей государства?

Ольга Поединок: Паспорт удостоверяет гражданство, гражданство очерчивает круг населения, проживающего на территории государства. По конвенции Монтевидео и по обычному международному праву, население – это один из основных признаков государства наряду с территорией, правительством и способностью быть участником международных отношений. Поэтому за это население так и держатся.

Гражданство означает, что в отношении определенного физического лица определенное образование осуществляет суверенные права. Именно поэтому эти паспорта и гражданство важные для самопровозглашенных «республик».

– Если перейти к действиям пограничных органов РФ, авиакомпаний, железной дороги или дорожной полиции, которая пропускает машины с номерами самопровозглашенных «республик» и людей с такими документами…

Ольга Поединок: Стоит разграничить действия государственных органов РФ и действия частных компаний. Действия государственных органов РФ, пограничной или миграционной службы, дорожной полиции – это действия России. Над авиакомпаниями, отелями тоже есть контролирующие государственные органы.

Поэтому это нарушение со стороны РФ основных принципов современного международного права, Россия в очередной раз доказывает, что не уважает украинский государственный суверенитет, нарушает принципы территориальной целостности Украины. Таким образом она поддерживает эти образования («Л/ДНР», – прим.).

– Когда человек пользуется паспортами «ДНР» или «ЛНР», частная или не частная компания нарушает миграционное законодательство РФ?

Ольга Поединок: Конечно. Но, наверное, они рассматривают их как граждан Украины. Но при этом подаются документы «ЛНР», «ДНР». На это закрывают глаза, потому что действительно есть какое-то неформальное распоряжение, официального быть не может, потому РФ не признает ни «ЛНР», ни «ДНР» как отдельные субъекты международного права.

– Если таможенники или пограничники фиксируют их в своих документах как граждан Украины, из чего они исходят, ведь человек не подтверждает гражданство Украины?

Ольга Поединок: Если их устраивает, что к ним такие люди заезжают, они не беспокоятся о своей внутренней безопасности, значит, их все устраивает. Но, думаю, людей с паспортами «ЛНР», «ДНР» они воспринимают как «особых граждан Украины». Сложно залезть в голову российского субъекта правоприменительной деятельности, но, видимо, происходит именно так.

– Несколько дней назад Грузия получила безвизовый режим со странами ЕС. Возникали вопросы, что будет с Абхазией, Южной Осетией. Было заявление с грузинской стороны, что эти граждане смогут воспользоваться «безвизом», т.к. у многих могли сохранились грузинские паспорта. Есть релевантным их опыт, когда мы говорим о паспортах «Л/ДНР»?

Ольга Поединок: Думаю, да.

По Приднестровью, например, практически все граждане, которые имеют паспортные документы «Приднестровской народной республики», параллельно с этим получают паспорта Молдовы, РФ или украинские паспорта, потому что с паспортом Приднестровья особо никуда не поедешь.

Думаю, если Украина получит «безвиз», украинский паспорт станет значительно популярнее, многие граждане из «ЛНР», «ДНР», которые жалуются, что не могут вклеить фотографию по достижению 25 лет, не могут поменять загранпаспорт, потому что им опасно ехать на подконтрольную территорию, мгновенно найдут такую возможность, снова сделают действительными свои внутренние украинские паспорта, получат зарубежные с большим удовольствием. Безвизовый режим в значительной мере этому будет способствовать.

– В паспорте часто фиксируется много фактических и статусных моментов для человека. Например, будут ли украинские суды лояльно воспринимать прописку, скажем, в Донецке?

Ольга Поединок: Не думаю, что это (прописка, – прим.) будет противоречить публичному порядку Украины, поскольку речь идет о конкретном человеке, его имущественных, личных неимущественных правах, о фиксации определенного факта. Гораздо лучше, чтобы хотя бы где-то он был зафиксирован, что можно было предъявить в суде, а суд уже будет разбираться – законно ли это, соответствует ли действительности.

– Если совокупно посмотреть на опыты Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, которые главные выводы о лайфхак со стороны государства или граждан можно сделать?

Ольга Поединок: Если вы имеете право на украинский паспорт, значит надо искать возможности, чтобы он у вас был действительным: следить, чтобы он не пропал, вклеивать вовремя фотографии.

Если вам навязывают паспорт «ЛНР» или «ДНР», если у вас нет соответствующего душевного призыва, не надо бросаться на амбразуру. Если у вас будет этот паспорт, никаких юридических последствий это иметь не будет, если вы не активист «сепаратистского» движения. Этот паспорт – лишь бумажка или книжечка, которая с юридической точки зрения ничего не стоит ни по национальному праву Украины, ни по международному праву. Ведь вполне естественно, что человек в ситуации вооруженного конфликта должен спасать свою жизнь и жизнь родных. Ни о каких обвинениях в том, что это коллаборационист, речи быть не может.

– Если речь идет о паспортах и других документах непризнанных «республик», есть случаи притеснений отношению к мирному населению?

Ольга Поединок: Могут быть притеснения со стороны общественности, осуждение, но с юридической точки зрения мне о таких случаях неизвестно.

Но я бы хотела затронуть вопросы гуманитарного характера разрешения проезжать через границу с подобными документами. Принимать такие документы для пересечения границы можно только в том случае, если люди едут на территорию РФ с целью получить там убежище, статус беженца.

В таких случаях лучше хоть какую-то бумажку, чем никакой. Кроме того, история знает случаи, когда люди могут быть и без документов. Когда государственные органы РФ говорят, что делают это из гуманитарных соображений, это значит, что люди хотят попросить убежище, получить статус беженца или какие-то другие экстремальные условия. Но люди же едут работать, отдыхать – это не какая-то экстремальная ситуация. Конечно, все эти «гуманитарные соображения» – попытка оправдать свои неправомерные действия.

По материалам «Громадського радіо»