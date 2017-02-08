Аптеки прифронтовых городов Донетчины завышают цены на 15-20%. Главная

С начала военных действий количество аптек в прифронтовых городах Красногоровка и Марьинка (Донецкая обл.) сократилось в 2 раза.

В частности, в Красногоровке продолжила работу только одна аптечная сеть, от которой осталось лишь 3 аптечных пункта. Один из них расположен в корпусе центральной районной больницы – работает до 14:00 и в нем можно приобрести медикаменты лишь общего спектра.

Как отмечает главный врач Марьинской Центральной районной больницы Николай Слюсаренко, больница обеспечена медикаментами для оказания неотложной помощи. Препараты для длительного лечения пациентам приходится покупать самостоятельно. Если в аптеках отсутствуют отдельные лекарства, фармацевты делают дополнительные заявки.

Менее оптимистичны представители отдела охраны здоровья Марьинской районной государственной администрации. По их словам, обеспечение аптек оставляет желать лучшего. «Мы встречаемся с аптечной сетью, рассказываем о наших потребностях, они завозят товар. Как-то справляемся», – отмечает начальник отдела Сергей Ткаченко.

Представители местных администраций прифронтовых районов также подчеркивают, что ситуация с медикаментами и их доступностью для населения существенно улучшилась благодаря постоянной помощи различных отечественных и международных благотворительных фондов.

Между тем с начала военных действий в адрес аптечного бизнеса, работающего вблизи линии разграничения, звучали обвинения в завышении цен на товары по сравнению с другими регионами Украины. Представители общественности и СМИ озвучивали и разницу – 15-20%. И это при том, что многие жители прифронтовых районов остались без работы и зачастую не могут приобрести необходимые препараты.

Аптекари отмечают, что высокая стоимость лекарств на Донбассе в значительной степени спровоцирована дистрибьюторами – оптовые поставщики медикаментов установили для аптек из зоны АТО отдельные правила сотрудничества, которые отличаются от механизма взаимодействия с аптеками на остальной территории Украины.

В других регионах Украины аптеки без лишнего труда могли получить товар не только без предварительной оплаты, но и с отсрочкой платежа на срок до 45 дней. При этом аптеки из Донбасса получают лекарства только после внесения 100-процентной предоплаты. Отгрузка товара происходит исключительно после его оплаты.

Неоднозначная ситуация с медикаментами на неподконтрольных территориях. И. о. «начальника службы лекарственных средств ДНР» Олег Гура заявил, что на сегодня острого дефицита медикаментов нет. По его словам, острая нехватка имела место в 2014-2015 годах. А с 2016 года ситуацию удалось улучшить. Также «минздрав ДНР» обнародовал информацию, что на территории «республики» 80% медикаментов продаются дешевле, чем в аптеках Украины.

В то же время другие представители самопровозглашенных «республик» озвучивают иную информацию. «Глава администрации» Дебальцево Александр Рейнгольд отмечал, что из 10-ти аптек остались 3. Да и те – в центре города.

Кроме того, СМИ сообщают о массовом закрытии аптек в селах и небольших городах на территории «ЛНР».