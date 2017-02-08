Курдюмовка простилась с 15-летним Сашей, погибшим при артобстреле (Фото). Новости

Сегодня, 8 февраля, в небольшом поселке Курдюмовка (г. Торецк) жители проводили в последний путь 15-летнего Сашу, погибшего 7 февраля в собственном доме от осколочного ранения в сердце. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

В момент обстрела в доме находилась вся семья, но смерть забрала именно Сашу. «Скорая помощь» отказалась ехать в обстреливаемый поселок, поэтому туда выдвинулись командир роты спецназначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Юрий Голубан и начальник Бахмутского отдела полиции Юрий Попов. «На месте рядом с полуразрушенным домом мы увидели воронку, а в самом доме у входной двери лежал молодой человек без признаков жизни. Я проверил пульс – его не было, зрачки не реагировали на свет, то есть была уже клиническая смерть. Было два входных отверстия в теле ребенка, в грудной клетке, от осколков», – вспоминает полковник Голубан. Рядом находилась убитая горем мать...

Только утром медики добрались до Курдюмовки, чтобы зафиксировать смерть несовершеннолетнего.

Каждое разрушение в Курдюмовке словно окаменелая память об убитых здесь. Люди удивляются, как им удалось уцелеть от «Градов».

За два года войны из полуторы тысячи населения Курдюмовки здесь осталась только треть. Среди местных преимущественно пенсионеры и женщины. Когда стемнеет, все разбегаются по домам, ведь обстрелы обычно начинаются с наступлением темноты.

По данным полиции, всего с начала военных действий в результате артударов в Донецкой области погибли более 50 детей.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области

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