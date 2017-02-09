Сыроид представила свой законопроект о временно неподконтрольных территориях Украины. Главная

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид представила 8 февраля на заседании Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления проект Закона о временно неподконтрольной территории Украины (НКТ*). Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

По ее словам, принятие законопроекта «четко урегулирует статус и правовой режим временно оккупированной территории, минимизирует риски коррупции и контрабанды в районах линии границы временно оккупированной территории, будет способствовать освобождению территории Украины из-под российской оккупации и защите прав и свобод граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории Украины».

Также проект закона содержит положения, которые призваны гарантировать восстановление правопорядка на освобожденной территории, и обеспечить устранение от управления государством и органами местного самоуправления тех лиц, которые активно способствовали временному пребыванию части территории Украины как НКТ. «Нормы законопроекта, в случае их принятия, призваны способствовать обеспечению мира, стабильности, безопасности и демократического развития государства», – отметила Сыроид.

Она подчеркнула, что к принятию этого законопроекта «надо подходить спокойно, реалистично и прагматично, осознавая вызовы и опасности, которые имеем перед собой из-за российской агрессии». «Россия делает все, чтобы получить рычаги влияния на Украину и при этом избежать ответственности за оккупацию украинских территорий и все совершенные против Украины преступления», – сказала Сыроид. Она напомнила о 10 тыс. раненых на Донбассе, о почти 2 миллионах беженцев – внутренне перемещенных лиц, и тех, кто страдает на неподконтрольных территориях.

«Сыроид подчеркнула, что проектом закона определено, что Россия является оккупантом, прописано, что является оккупированными территориями, выписаны даты начала оккупации, внедрена система ограничений относительно перемещения товаров и людей в связи с оккупацией, комплексно урегулирован порядок работы органов местного самоуправления, установлены особенности правового режима военного положения на освобожденной от временной оккупации территории и определен комплекс первоочередных задач военных администраций по обеспечению жизнедеятельности этой территории», – отмечает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Сыроид считает, что несмотря на серьезную дискуссию, замечания и длительное обсуждение законопроекта на заседании Комитета, документ в том виде, в котором сейчас, может быть представленным на рассмотрение парламента в первом чтении.

Комитет принял решение о создании рабочей группы по доработке законопроекта.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория.