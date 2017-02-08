Пила, била и не пускала в школу. В Краматорске у матери забрали троих сыновей (Видео). Новости

В Краматорске мать в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивала своих троих сыновей и не выпускала на улицу.

Неблагополучная многодетная семья живет на пятом этаже. По словам соседей, покоя нет никому.

«Пьют ежедневно. Когда пьют, с потолка постоянный грохот. Когда трезвые – они ухоженные. Дети гулять вообще не выводят. Жалко детей просто», – говорит сосед.

Женщина воспитывает троих детей. Старших братьев, которые учатся в первом и четвертом классе, мать не пускала даже в школу.

«Один две недели отходил, другой – недельку. Все. Мальчиков не только в школу не пускали, и на улицу даже», – продолжают соседка.

Об этой ситуации в школе знали давно. Педагоги заметили, что мать мальчиков часто пьет, не следит за детьми и бьет их. Попытки учителей повлиять на женщину не увенчались успехом.

«Мы забили тревогу еще пару лет назад. Потому что мама употребляет спиртные напитки, нас еще как-то смущал тот факт, что в этой семье жил ее бывший муж, жил сожитель и двое деток», – рассказывает заместитель директора Краматорской ОШ №24 Галина Лазуренко.

В прошлом году в семье родился третий сын. Социальное пособие мать тратила на алкоголь. Попойки в доме участились. Дети денег не видели, поэтому стали приворовывать, рассказывают педагоги.

«Вот это воровство у нас в классе было с первого класса. И в семье у них тоже. Отчим приходил, говорил, что по карманам деньги у них пропадают. И у прабабушки деньги пропали. Но он эти деньги не себе, он угощал всех детей во дворе и в школе», – говорит преподаватель младших классов ОШ №24 Лидия Терехова.

Полицейские несколько раз пытались образумить многодетную мать, но в итоге совместно со службой по делам детей забрали мальчиков.

«Установили, что мать находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. А дети проживают в антисанитарных условиях. Было принято решение этих детей из этой семьи изъять и передать в Детское территориальное медицинское объединение, а впоследствии – в детский центр социальной реабилитации детей», – прокомментировала заместитель начальника Краматорского отдела полиции Андрей Друмов.

За злостное невыполнение родительских обязанностей в прокуратуре открыли уголовное производство.

«Право на образование у детей были отобраны. И если экспертиза докажет, что дети в результате этого имеют задержки развития, это будет отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком данного преступления», – уточнил и. о. руководителя Краматорской местной прокуратуры Аркадий Мешков.

В прокуратуре подтвердили, что телесные повреждения зафиксированы не только у старших детей, но и у годовалого ребенка. Теперь женщине грозит до 2 лет тюрьмы. Если она продолжит вести аморальный образ жизни, ее лишат родительских прав.

Источник: ТК «Донбасс»