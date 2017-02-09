Данил из Донецка в 7 лет учится разговаривать заново (Видео). Главная

Данил из Донецка страдает глухотой с рождения. Из-за патологии слуха ребенок полноценно не развивался. Современные слуховые аппараты семья приобрести не могла. Но теперь он учится разговаривать заново, хоть и в 7 лет.

Это сейчас 7-летний Данил улыбается и играет в снежки с мамой. Еще год назад он почти ничего не слышал. У ребенка третья степень глухоты.

Каждое слово, произнесенное Данилом, - подвиг. Ведь не разговаривал он почти всю жизнь. Родился раньше срока и с патологиями. Помимо проблем со слухом, у него отслоение сетчатки глаза. Ребенок перенес несколько операций.

«Мы ходим на постоянные процедуры глазные. Каждые три-четыре месяца в поликлинику, и там на специальных аппаратах делают обследование», – рассказывает Светлана Кривошеенко, мама Данила.

6 лет назад родители приобрели первые слуховые аппараты, но со временем они устарели. Позволить себе купить новые, более усовершенствованные, Кривошеенко не могли. За помощью Светлана обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова, и ее просьбу услышали.

Теперь Данил может как обычный ребенок слышать родных. «Если я на кухне и зову его, он может прибежать. Раньше этого не было», – радуется Лариса Решетник, бабушка Данила.

Даня очень любит читать, но больше всего ему интересна математика. Светлана заметила значительные улучшения в состоянии ребенка: он стал более активным и общительным. «Больше хочет общаться, больше чем-то увлекаться начал. Он начал понимать смысл, смотря телевизор, читая книги», – поясняет Светлана Кривошеенко.

В семье болеет не только сын, но и бабушка. Она прикована к инвалидному креслу. Большая часть денег в семье уходит на лекарства. На еду средств почти не остается.

Даня очень любит блины. Их мама готовит из продуктов в наборе помощи Штаба Рината Ахметова, которую Кривошеенко получают регулярно.

Сейчас Даня очень старается наверстать упущенное и обучается в школе для глухих, каждый день занимается с логопедом.

«Самое главное для нас, чтобы у него была социальная адаптация. Чтобы в кругу людей он чувствовал себя также полноценно, как и все остальные люди», – резюмировала Светлана Кривошеенко.

Источник: ТК «Донбасс»