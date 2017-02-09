Мобильный госпиталь появился у военных под Волновахой. Главная

У украинских военных под Волоновахой (Донецкая обл.) появился мобильный госпиталь.

В так называемом «модуле жизни»два отсека: хозяйственный и медицинский. В хозяйственном располагается душевая, санузел и прачечная, а медицинский оборудован для оказания помощи раненым бойцам прямо на передовой, передает «Сегодня.ua».

Это уже шестой подобный медпункт – такие мобильные госпитали помогли спасти десятки жизней во время обстрелов под Авдеевкой.

«Медики в Авдеевке, которые работали с первых дней и из добровольного медицинского госпиталя, и из других из учреждений, которые смогли туда приехать, четко нам доказывают самое главное – нужно бороться за жизнь всех, и пострадавшего жителя Авдеевки, и бойца Вооруженных сил», – рассказал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Как отметил экс-глава Наливайченко, для этого необходимо обеспечение, пункты обогрева и предоставления медицинской помощи.

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