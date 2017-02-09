Местные выборы на Донбассе пройдут после того, как обе стороны согласуют условия, – МИД Германии. Главная

Проведение местных выборов на Донбассе возможно только в соответствии с нормами Минских соглашений и только после того, как обе стороны согласуют соответствующие условия этих выборов. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, сообщает «Сегодня».

«Такие местные выборы, в соответствии с правилами Минских соглашений, только тогда пройдут и могут пройти не ранее, прежде чем обе стороны согласятся на соответствующую модальность (проведение выборов на неподконтрольных правительству территориях Донбасса – ред.)», – заверил Шефер во время пресс-конференции в Берлине, комментируя слова немецкого посла в Украине Эрнста Райхеля в среду.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что никто, включая немецкого посла в Киеве, «не имеет никаких сомнений в том, кто в итоге несет ответственность за начало этого конфликта».

«Никто в правительстве ФРГ не имеет каких-либо сомнений относительно того, что имеет место логистическая, финансовая и военная поддержка Донбасса со стороны России», – сказал Шефер.

«Я не буду на уровне правительства утверждать, присутствуют ли регулярные российские войска на суверенной территории Украины, неподконтрольной украинским властям», – добавил он.

Представитель МИД Германии подтвердил, что немецкое правительство, канцлер Ангела Меркель, министр иностранных дел Зигмар Габриэль все свои усилия направляют на урегулирование конфликта и продвижение имплементации Минских договоренностей.

Он также назвал возможным проведение вскоре следующей встречи в «нормандском формате» для достижения политического решения конфликта на Донбассе. Сообщение о возможности встречи появилось раньше, однако Шефер добавил, что пока слишком рано говорить о деталях. «Наши усилия ради воплощения Минских договоренностей нацелены на то, чтобы восстановить суверенитет Украины в рамках всей ее территории», – отметил спикер.

Ранее Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинским правительством, могут быть проведены до установления контроля Украины над неподконтрольными территориями.

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